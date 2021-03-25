ABD'den Filistin'e 15 milyon dolar Kovid-19 ile mücadele yardımı
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ABD'den Filistin'e 15 milyon dolar Kovid-19 ile mücadele yardımı

Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel
ABD'den Filistin'e 15 milyon dolar Kovid-19 ile mücadele yardımı

ABD, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kullanılmak üzere 15 milyon dolar insani yardım sağladığını açıkladı.

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ABD, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kullanılmak üzere 15 milyon dolar insani yardım sağladığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD hükümeti, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere 15 milyon dolar insani yardım yaptığını duyurmaktan memnuniyet duyuyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu yardımın ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) üzerinden yapıldığı ve Gazze ve Batı Şeria'da Katolik Yardım Hizmetleri örgütünün Kovid-19 ile mücadele faaliyetlerine destek olarak gittiği bilgisine yer verildi.

Bu yardımla aynı zamanda iki bölgedeki acil gıda yardım faaliyetlerine de destek verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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