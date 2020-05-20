ABD'den Avrupa'da bombardıman tatbikatı ABD Hava Kuvvetlerine bağlı iki Amerikan B-1B Lancer tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı, Norveç hava sahasında bu ülkenin F-35 uçağıyla ortak bombardıman tatbikatı yaptı.

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı iki Amerikan B-1B Lancer tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı, Norveç hava sahasında bu ülkenin F-35 uçağıyla ortak bombardıman tatbikatı yaptı.

ABD Hava Kuvvetleri tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, iki bombardıman uçağının Güney Dakota'daki Ellsworth üssünden havalanarak kuzey Avrupa'ya gittiği belirtildi.

Buradaki eğitim ve tatbikatlar kapsamında B-1B uçaklarının Norveç hava sahasına girdikleri ve 4 Norveç F-35 uçağıyla entegrasyon ve ortak bombardıman tatbikatı yaptıkları kaydedildi.

ABD'nin zaman zaman bölgeye stratejik uçaklarını eğitim amaçlı gönderdiği hatırlatılan açıklamada, "Bugünkü tatbikat türünün en büyük örneğiydi." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin bu yıl Avrupa'da 75 bin askeri kapsayan "Avrupa'yı Savunma" tatbikatı gerçekleştirmesi planlanıyordu ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bu tatbikatın kapsamı önemli ölçüde küçültüldü.

Kaynak: AA