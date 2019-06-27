ABD'de 'vatandaşlık sorusu' uygun bulunmadı

ABD'de Yüksek Mahkeme, Trump yönetiminin 2020'de yapılacak nüfus sayımına "vatandaşlık sorusu" eklemesini "şimdilik" uygun bulmadı.

ABD'de 'vatandaşlık sorusu' uygun bulunmadı

ABD'de Yüksek Mahkeme, Trump yönetiminin 2020'de yapılacak nüfus sayımına "vatandaşlık sorusu" eklemesini "şimdilik" uygun bulmadı. Kararın ardından Trump, söz konusu nüfus sayımının ertelenmesini talep edebileceğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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