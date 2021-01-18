ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 407 bini geçti
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 407 bini geçti

18.01.2021 17:59 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:02
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 407 bini geçti

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1950 artarak 407 bin 216'ya yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1950 artarak 407 bin 216'ya yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 175 bin 535 artışla 24 milyon 483 bin 901 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1950 artarak 407 bin 216'ya ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 429 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 285 milyon 695 bini geçti.

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

ABD'de California eyaleti 2 milyon 994 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 133 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 571 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 41 bin 4 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 572 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 488 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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