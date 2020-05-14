ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 85 bini geçti
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85 bin 333'e ulaştı.
14.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:14
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85 bin 333'e ulaştı.
ABD'de koronavirüs kabusu sürüyor. Worldometers tarafından paylaşılan son verilere göre, ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 85 bin 333'e ulaştı. Ülkede toplam vaka sayısının ise 1 milyon 433 bin 329 olduğu açıklandı.
Kaynak: DHA