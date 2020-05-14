ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 85 bini geçti ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85 bin 333'e ulaştı.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85 bin 333'e ulaştı.

ABD'de koronavirüs kabusu sürüyor. Worldometers tarafından paylaşılan son verilere göre, ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 85 bin 333'e ulaştı. Ülkede toplam vaka sayısının ise 1 milyon 433 bin 329 olduğu açıklandı.

Kaynak: DHA