ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaştı ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybının 99 bini geçtiği duyuruldu.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 99 bin 381'e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 1 milyon 689 bin 581 vakanın tespit edildiği, bunlardan 451 bin 745'inin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 138 bin 455 aktif vaka bulunuyorken; 14 milyon 777 bin 792 test yapıldığı açıklandı.

Kaynak: DHA