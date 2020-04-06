ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 9 bin 683'e yükseldi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 9 bin 683'e yükseldi - Haberler
Güncel

ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 9 bin 683'e yükseldi

ABD'de son 24 saatte bin 165 kişinin korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 9 bin 683'e ulaştı.

06.04.2020 20:47 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:47
ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 9 bin 683'e yükseldi

ABD'de son 24 saatte bin 165 kişinin korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 9 bin 683'e ulaştı.

Dünya genelinde en fazla korona virüsü vakasına sahip ülke olan ABD'de bilanço artıyor. John Hopkins Üniversitesi tarafından yayınlanan son verilere göre, ülkede bin 165 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 9 bin 683'e yükseldi. Salgının en çok görüldüğü New York'ta Vali Andrew M. Cuomo, 599 hastanın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülke genelinde 25 bin 316 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 338 bin 95'e ulaştığı açıklandı.

Yayınlanan verilere göre 17 bin 727 kişinin iyileştiği belirtilirken, hastalananlar arasında ölüm oranı ise her 100 kişide 3 olarak aktarıldı.

Hastanelerde ekipman ve solunum cihazı sıkıntısı yaşanıyor

ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Jerome M. Adams yaptığı açıklamada, "Bu hafta birçok Amerikalının yaşamında en zor ve en üzgün geçen hafta olacak" dedi.

Kamu Sağlığı Dairesi Başkanlığı Ofisi tarafından yayınlanan Baş Müfettiş Yardımcısı Christi A. Grimm'in hazırladığı bağımsız raporda ise, hastanelerde koruyucu ekipman bulmaktan hastalara solunum cihazı temin etmeye kadar birçok noktada personelin çabasına rağmen sorun yaşandığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sıtma hastalığı için kullanılan 'Hidroksiklorokin' ilacının test edildiğini söylemesine rağmen ülkede henüz ilacın işe yaradığını gösteren kesin bir kanıya varılmış değil. Ebola için geliştirilmiş olan ve MERS ile SARS virüslerinde de etkili olduğu görülen Remdesivir ilacının korona virüsü üzerinde de etkilerinin araştırıldığı belirtildi.

Ülkede 50'nin üzerinde kurum aşı ve tedavi bulmak için çalışmalarını sürdürürken, Ulusal Alerji ve Salgın Hastalıklar Direktörü Dr. Anthony Fauci, bir aşı geliştirilebilse bile bunun 12 ila 18 ay sürebileceğini belirtmiş ve ilaç bulunsa bile 1 sene içinde herkes için yeterli adet üretilmesinin zor olduğunu ifade etmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İki ilimiz arasında toplu taşıma 15 günlüğüne durduruldu Haberler
İki ilimiz arasında toplu taşıma 15 günlüğüne durduruldu
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastanesini vurdu Haberler
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastanesini vurdu
Film gibi olay! Ateşi yüksek çıkan babasını polisten kaçırdı Haberler
Film gibi olay! Ateşi yüksek çıkan babasını polisten kaçırdı
Trump'ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray'ı ikiye böldü Haberler
Trump'ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray'ı ikiye böldü
Salgının merkez üssünde virüsten ölenler parklara gömülecek Haberler
Salgının merkez üssünde virüsten ölenler parklara gömülecek
Koronanın merkez üssü ABD'de ölü sayısı kritik eşiği aştı Haberler
Koronanın merkez üssü ABD'de ölü sayısı kritik eşiği aştı
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı
Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması
Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır
Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi
Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı
Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı
Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt...
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Pınar Deniz Levent Dörter Kim Kardashian Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Nisan Polis Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 9 bin 683'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 22:13:13. #1.14#
title