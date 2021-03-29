ABD'de karşıt gruplar arasında çıkan çatışmaya karışan 3 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de karşıt gruplar arasında çıkan çatışmaya karışan 3 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
ABD'de karşıt gruplar arasında çıkan çatışmaya karışan 3 kişi yakalandı

NEW ABD'nin Oregon Eyaleti Meclis Binası önünde sağcılar ve sol örgütler arasında çıkan çatışmada şiddet olaylarından sorumlu 3 kişinin yakalandığı açıklandı.

ABD polisi yaşananlardan ders çıkarmıyor! Bu kez 5 yaşındaki çocuğa kelepçe takıp şiddet uyguladılar
ABD polisi yaşananlardan ders çıkarmıyor! Bu kez 5 yaşındaki çocuğa kelepçe takıp şiddet uyguladılar
Biden'ın İklim Zirvesi davetine Kremlin'den yanıt: Henüz karar verilmedi, Putin'in zamana ihtiyacı var
Biden'ın İklim Zirvesi davetine Kremlin'den yanıt: Henüz karar verilmedi, Putin'in zamana ihtiyacı var

NEW ABD'nin Oregon Eyaleti Meclis Binası önünde sağcılar ve sol örgütler arasında çıkan çatışmada şiddet olaylarından sorumlu 3 kişinin yakalandığı açıklandı.

Salem Emniyet Müdürlüğünün yaptığı açıklamada, eyaletin meclis binası önünde aşırı sağ bir grupla Antifa isimli sol grup arasında protesto gösterilerinde çıkan çatışmada, çevreye zarar veren ve olayların büyümesine yol açan 3 göstericinin yakalandığı duyuruldu.

İkinci derecede kanunsuz davranış, kural ihlali ve yasak olmasına rağmen insanların üzerine lazer tutma gibi davranışlarla suçlanan 3 kişinin Marion İlçe Islahevi'ne gönderildiği belirtildi.

Dün çıkan olaylarda, siyah giysiler ve kurşun geçirmez yelek giyen, sol görüşlü olduğu bilinen 100 kişilik silahlı grup, gaz maskeleri ve ellerinde tuttukları kalkanlarla eyalet binasının önünde toplanmıştı.

Bu gruba, kısa süre sonra sağcı grupların da karşılık vermesi ile çıkan olaylarda, etraftaki birçok araç zarar görmüş, polis sosyal medya üzerinden bölge halkının olay yerinden uzak durması ve etrafa zarar veren göstericileri ihbar etmesi yönünde paylaşımlarda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Ali İhsan Su Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Özge Özder Hande Erçel Demet Akalın Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Mesut Bakkal Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de karşıt gruplar arasında çıkan çatışmaya karışan 3 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 19:20:41. #1.16#
title