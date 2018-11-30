ABD'de Deprem, Yollar Çöktü

ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen ve 6.6 büyüklüğünde olduğu belirtilen deprem büyük paniğe neden oldu.

Merkez üssünün Anchorage kentinin 12 kilometre kuzeyi olduğunu belirtilen ve ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından 6.6 büyüklüğünde açıklanan deprem nedeniyle yollar çöktü. Tsunami uyarısı yapıldı. Can kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir uyarı yapılmadı.