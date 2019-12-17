ABD'de Cumhuriyetçilerden Demokratlara azil davasında şahit resti

17.12.2019 23:52 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:52

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer'in, Senatoda yapılacak azil mahkemesinde şahitlerin dinlenmesi talebini reddetti.

McConnell, Senatoda yaptığı konuşmada, Schumer'in kendisine gönderdiği ve Trump'ın azline yönelik Senatoda kurulacak bir mahkemede bazı şahitlerin dinlenmesine yönelik talepte bulunduğu mektuba yanıt verdi.

Talebi reddettiklerini belirten McConnell, "Biz azil soruşturması yapmıyoruz. Biz yargılama yapıyoruz. Temsilciler Meclisi böyle bir yola girdi ve soruşturmayı yapmak onların görevi. Eğer gerekli tanıkları dinlemedilerse bu onların başarısızlığıdır." diye konuştu.

Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylülde basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesine göndermişti.

Adalet Komitesi, cuma günü "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.

Azil maddelerinin yer aldığı dava taslağı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun salt çoğunluğunun oyunu alması durumunda Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu Senatoya gidecek.

Kaynak: AA