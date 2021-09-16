ABD'de Cumhuriyetçi senatörler, Taliban'ın 'terör örgütü listesine' alınmasını talep etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de Cumhuriyetçi senatörler, Taliban'ın "terör örgütü listesine" alınmasını talep etti

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
ABD'de Cumhuriyetçi senatörler, Taliban'ın

ABD'de Cumhuriyetçi 4 senatör, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a mektup yollayarak Taliban'ın "yabancı terör örgütleri" listesine alınmasını istedi.

ABD'de Cumhuriyetçi 4 senatör, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a mektup yollayarak Taliban'ın "yabancı terör örgütleri" listesine alınmasını istedi.

Cumhuriyetçi senatörler Joni Ernst, Rick Scott, Tommy Tuberville ve Dan Sullivan'ın imzasını taşıyan mektupta, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesine ilişkin endişeler dile getirildi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin "aceleci" ve "düşünülmeden" gerçekleştirildiğini savunan senatörler, mektupta bu çekilmenin ülkede güç boşluğuna neden olduğunu ve Taliban'ın da bu boşluğu fırsat bilerek hükümeti düşürmek üzere saldırılarını artırdığını kaydetti.

Senatörler, Kabil'in düşmesinden ve ABD'nin çekilmesinden sonra Taliban'ın sokaklarda ABD ile çalışmış kişileri aradığını ileri sürerek, "Taliban'ın şu anda Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Kuvvetleri tarafından kullanılmak üzere verilmiş çok büyük miktardaki gelişmiş askeri teçhizatı kontrol etmesinden de endişe duyuyoruz. Ele geçirilen askeri teçhizat Taliban'ın askeri gücünü önemli ölçüde arttırdı." ifadelerini kullandı.

Taliban yönetiminde Hakkani grubunun lideri ve ABD tarafından aranan Siracüddin Hakani'nin "İçişleri Bakanı" olarak görev almasına da değinen senatörler, ABD'ye yönelik saldırıları destekleme geçmişleri, yönetim tarzı ve ellerindeki silahlar dikkate alındığında Taliban'ın ABD için tehdit teşkil ettiğini savundu.

Senatörler, Dışişleri Bakanlığının, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası kapsamında, terör faaliyetlerinde bulunan, ABD vatandaşlarını ve güvenliğini tehdit eden yabancı kuruluşları terör örgütü olarak tanıma yetkisini hatırlatarak, Dışişleri Bakanı Blinken'a şu çağrıda bulundu:

"Taliban'ın tüm bu kriterleri karşıladığına inanıyoruz; sizi Taliban'ı bir yabancı terör örgütü olarak tanımlamanızı ve yasaların öngördüğü en şiddetli şekilde onlara muamele etmeye çağırıyoruz."

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri
Son dakika... Irak'ın Duhok kentinde, PKK'nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 Peşmerge öldü

Son dakika... Irak'ın Duhok kentinde, PKK'nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 Peşmerge öldü

 PfizerBioNTech aşısında çirkin oyun deşifre oldu! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi tek tek anlattı

Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun deşifre oldu! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi tek tek anlattı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Uğur İbrahim Altay
Magazin Beren Saat Acun Ilıcalı Berfu Yenenler
Spor Lionel Messi Halis Özkahya Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Abdullah Avcı Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD'de Cumhuriyetçi senatörler, Taliban'ın 'terör örgütü listesine' alınmasını talep etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 20:34:59. #1.11#