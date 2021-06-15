ABD'de bu yıl 272 silahlı toplu saldırı gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de bu yıl 272 silahlı toplu saldırı gerçekleştirildi

ABD'de bu yıl 272 silahlı toplu saldırı gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'de sene başından bu yana 272 silahlı toplu saldırı gerçekleştirildiği, bunun bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışa karşılık geldiği belirtildi.

NEW ABD'de sene başından bu yana 272 silahlı toplu saldırı gerçekleştirildiği, bunun bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışa karşılık geldiği belirtildi.

Ülkedeki silahlı saldırılarla ilgili verileri toplayan Silahlı Şiddet Arşivi'ne göre ABD'de bu yıl silahlı saldırı olayları arttı.

Sitenin kayıtlarına göre, yılbaşından bu yana ülke genelinde 272 silahlı toplu saldırı olayı gerçekleşirken, bu oranın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40, 2019'un aynı döneme göre ise yüzde 65 artışa karşılık geldiği belirtildi.

Sadece bu hafta sonu, cuma ile pazar günleri arası, Illinois, Kuzey Carolina, Ohio, Teksas ve Washington eyaletlerinde meydana gelen silahlı toplu saldırılarda en az 10 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Saldırgan hariç en az 4 kişinin hayatını kaybettiği olayların "silahlı toplu saldırı" kategorisinde değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Şuşa Bildirisi'nden: 'Taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde taraflar...
Şuşa Bildirisi'nden: "Taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde taraflar...
ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü konulardan Afganistan'ın sorulması üzerine 'Uzun görüşmelerimiz oldu.
ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü konulardan Afganistan'ın sorulması üzerine "Uzun görüşmelerimiz oldu.
Son dakika: Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: 'Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık'
Son dakika: Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Angela Merkel Meral Akşener Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Ataizi Kıvanç Tatlıtuğ Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'de bu yıl 272 silahlı toplu saldırı gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 18:41:22. #1.14#

title