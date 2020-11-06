ABD'de bıçak sırtı seçim: Pennsylvania'da Trump az farkla önde
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

ABD'de bıçak sırtı seçim: Pennsylvania'da Trump az farkla önde

06.11.2020 09:00 | Son Güncelleme: 06.11.2020 09:04
ABD'de bıçak sırtı seçim: Pennsylvania'da Trump az farkla önde

ABD Başkanlık seçiminde kritik eyaletlerin başında gelen 20 delegeli Pennsylvania'da oy sayımı devam ederken, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Başkan Trump'ın yüzde 49.5 ile önde olduğu açıklandı.

ABD Başkanlık seçiminde kritik eyaletlerin başında gelen 20 delegeli Pennsylvania'da oy sayımı devam ederken, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Başkan Trump'ın yüzde 49.5 ile önde olduğu açıklandı.

ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimlerinde oy sayım işlemleri sürerken,kritik eyaletlerin başında gelen 20 delegeli Pennsylvania'da oy sayımı devam ederken, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Başkan Trump'ın yüzde 49.5 ile Demokrat rakibi Joe Biden karşısında yarışı önde götürdüğü açıklandı. Joe Biden'ın ise yüzde 49.2'da kaldığı ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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