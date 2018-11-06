ABD, İran'a Yönelik Yaptırım Listesine Batık Bir Gemiyle 6 Yıl Önce Kapanan Bankayı da Ekledi

ABD, İran'a yönelik yaptırımlarının 2. aşamasını dün devreye soktu. İran ekonomisini hedef alan yaptırımlar, İran tarafından tepkiyle karşılandı. Birçok bankayı ve şirketi hedef alan ABD, yaptırım listesine 6 Ocak'ta Çin kıyılarında batan Sançi petrol tankeri ile 6 yıl önce kapanan bir bankayı da ekledi.

BATAN GEMİYİ LİSTEYE ALDI

ABD Hazine Bakanlığının açıkladığı ambargo listesine eklenen İran Ulusal Tanker Şirketi'ne bağlı Tanzanya bandıralı Sançi adlı batık gemi, listede Gardenia, Seahorse, Sepid isimleriyle de gösterildi. İran'dan Güney Kore'ye petrol taşıyan Sançi adlı petrol tankeri, 6 Ocak'ta Çin kara sularında Hong Kong bandıralı CF Crystal adlı yük gemisiyle çarpışmış ve gemideki 30 İranlı hayatını kaybetmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

KAPANAN BANKA LİSTEDE

İran'da 2009'da kurulan ve üç yıl sonra kapatılan "TAT" bankasının ismi de yaptırım listesinde yer aldı. ABD dün itibarıyla devreye giren yaptırım paketinin ikinci aşaması kapsamında 50 İran bankası ile 700'den fazla şirket ve kişiyi yaptırım listesine eklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump

İRAN'DAN İLK DEĞERLENDİRME: ÇARESİZLİK

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, batık Sançi gemisi ile 6 yıl önce kapanan bir bankaya yaptırım uygulanmasını "Washington'un çaresizliğinin göstergesi" olarak nitelendirdi. Zarif, ABD'nin yaptırım listesini genişletmek için sıradan vatandaşları da ambargolar kapsamına aldığını ifade etti.