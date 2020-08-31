ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden roketli saldırılara ilişkin açıklama
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ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden roketli saldırılara ilişkin açıklama

ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden son dönemde büyükelçilik binasını hedef alan roketli saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden roketli saldırılara ilişkin açıklama
31.08.2020 14:14 | Son Güncelleme: 31.08.2020 14:17

ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden son dönemde büyükelçilik binasını hedef alan roketli saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

ABD Bağdat Büyükelçisi Matthew Toller Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında son aylarda korunaklı Yeşil Bölge'deki büyükelçilik binasına yönelik artan roketli saldırılara değindi. Ülkesinin Irak'ta kalıcı bir askeri varlığının istenmediğini belirten Toller, son 5 yıl içerisinde terör örgütü DEAŞ'a karşı Iraklılarla birlikte büyük bir zafer elde ettiklerini hatırlatarak, "Savaşın sonunda DEAŞ ile mücadelenin son aşamasını belirlemek için teknik ekiplerle görüşmelerimiz olacak. Birçok Iraklı ortaklarımız ABD ile ortaklığın sürdürülmesinden yana olduklarını duyuyoruz" dedi.

Bazı radikal tarafların ABD'nin Irak'taki diplomatik ve askeri varlığına son vermek için roketli saldırılar düzenlediğini söyleyen ABD Bağdat Büyükelçisi, "Ne Irak halkı ne de çıkarını temsil etmeyen bu tarafların söylemleri kazanırsa, ABD ve koalisyon güçleriyle Irak arasındaki birçok konu yeniden gözden geçirilecektir" ifadelerini kullandı.

Irak meclisinin ABD ile Irak arasında imzalanan son anlaşmaları onaylamasını dilediğini ifade eden ABD Bağdat Büyükelçisi, iki ülke arasında Irak arasında 2008'de imzalanan Güvenlik ve Stratejik İşbirliği anlaşmasının Irak Meclisi tarafından onaylandığını hatırlattı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin ABD ziyaretine değinen Toller, ziyaretin iki taraf arasında güçlü bir ilişkinin göstergesi olduğunu belirterek "Görüşmede ağırlıklı olarak ekonomik konular ele alındı. Biz Irak'ın korona virüsü, petrol fiyatının düşmesi ve yabancı yatırımları çekebilmek için güçlü bir pozisyonu olmadığı gibi karşı karşıya kaldığı zorlukları anlıyoruz" şeklinde konuştu. - ERBİL

Kaynak: İHA

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