AB, Kosova ve Sırbistan'ı Brüksel'de buluşturacak
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AB, Kosova ve Sırbistan'ı Brüksel'de buluşturacak

Avrupa Birliği (AB), Balkanlarda kalıcı istikrarın desteklenmesi amacıyla Kosova ve Sırbistan'ın AB himayesinde Brüksel'de bir araya geleceğini duyurdu.

AB, Kosova ve Sırbistan'ı Brüksel'de buluşturacak
07.07.2020 11:54 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:58

Avrupa Birliği (AB), Balkanlarda kalıcı istikrarın desteklenmesi amacıyla Kosova ve Sırbistan'ın AB himayesinde Brüksel'de bir araya geleceğini duyurdu. AB Dış Eylem Servisi (EEAS) tarafından yapılan resmi açıklamayla durulan ve "Üst düzey zirve" olarak nitelendirilen görüşmelerden nihai bir anlaşma sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Balkanlarda kalıcı istikrarın desteklenmesi için Kosova ve Sırbistan, Brüksel'de bir araya gelecek. Yapılan resmi açıklamada "AB'nin Belgrad ile Priştine arasındaki Diyaloğu 12 Temmuz Pazar günü Brüksel'de devam edecektir. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile üst düzey bir toplantıya ev sahipliği yapacak" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada söz konusu görüşmenin Kasım 2018'den bu yana ilk Diyalog toplantısı olacağı ve yakın zamanda atanan AB Belgrad-Priştine Diyaloğu ve diğer Batı Balkan bölgesel sorunları için AB Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak tarafından koordine edileceği belirtildi. "Toplantıda, Sırbistan ve Kosova arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve tüm meselelerle ilgilenmek için kapsamlı ve yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmaya varılması konusundaki tartışmalar ve çalışmalar sürdürülecek" ifadelerine yer verilen açıklamada ayrıca "Üst düzey Diyalog toplantısı, 10 Temmuz'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından diyaloğun yeniden başlatılmasını desteklemek üzere düzenlenecek sanal zirveden sonra yapılacak" denildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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