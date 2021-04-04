AB Konseyi Başkanı Michel'den Libya'ya sürpriz ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB Konseyi Başkanı Michel'den Libya'ya sürpriz ziyaret

Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
AB Konseyi Başkanı Michel'den Libya'ya sürpriz ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Libya'ya duyurusu yapılmadan düzenlediği ziyarette AB ile Libya arasında iş birliğinin geliştirileceği mesajını verdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Libya'ya duyurusu yapılmadan düzenlediği ziyarette AB ile Libya arasında iş birliğinin geliştirileceği mesajını verdi.

AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Michel başkent Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile görüştü.

Michel, sosyal medyada Libya'daki temasları hakkında yaptığı paylaşımda, Trablus'a umut ve zorlukların bulunduğu bir dönemde gittiğini belirterek "AB, Libya halkı ve yeni yönetiminin yanındadır. Birlik içinde, egemen ve müreffeh bir Libya'ya desteğimizi artırmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Görüşmeler hakkında bilgi veren AB yetkilileri ise Michel'in ekonomik toparlanma, yönetim, hizmetler, istikrar ve güvenlik, hukukun üstünlüğü, insan hakları cinsiyet eşitliği ve göç gibi konularda ortak çalışmaları artırmaya hazır oldukları mesajını verdiğini kaydetti.

Bir AB yetkilisi, Michel'in Libya'daki geçiş sürecinde hükümeti ve Libya halkını nasıl destekleyebileceği konusunda somut birtakım öneriler sunduğunu aktardı. Libya'da istikrar, birlik ve egemenliğin sağlanması ve sürdürülmesinde bir ön koşul olduğunu dile getiren AB yetkilisi, bunun yabancı savaşçıların ve askerlerin ülkeden ayrılması olduğunu savundu ve ülkedeki ateşkes ile BM silah ambargosuna saygı duyulmasının önem taşıdığını ifade etti.

AB'nin Libya'daki büyükelçisinin de bu ay sonunda Trablus'a kalıcı olarak döneceği kaydedildi.

Ulusal Birlik Hükümetinin göreve başlamasından sonra Libya'yı ziyaret eden ilk Avrupalı lider olan Michel'den sonra gelecek günlerde başka Avrupalı liderlerin de Libya'ya gideceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Hulusi Akar Devlet Bahçeli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cengiz Ergün Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AB Konseyi Başkanı Michel'den Libya'ya sürpriz ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 18:56:04. #1.14#
title