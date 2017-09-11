AB Komiseri Oettinger: Türkiye'ye Mali Yardımlar Kısılacak

AB'nin Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Oettinger, AB-Türkiye ilişkileri hakkındaki soruları yanıtladı.

"TÜRKİYE'YE MALİ YARDIMLAR KISILACAK"

Avrupa Birliği ülkelerinin büyük çoğunluğunun Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasına karşı olduğunu, ancak son dönemdeki gelişmeler nedeniyle, Türk hükümetinin yararlanabileceği mali yardımları kısacaklarını açıkladı.

"AB ÜLKELERİ ARASINDA TÜRKİYE KONUSUNDA UZLAŞI YOK"

Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin askıya alınıp alınmaması konusunun, ekim ayındaki AB liderler zirvesinde konuşulacağını belirten Oettinger, bu konuda AB üyesi ülkeler arasında uzlaşı olmadığına dikkat çekti.

Geçen hafta, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Estonya'nın başkenti Tallinn'de bir araya geldiğini, sadece Almanya ve Avusturya'nın Türkiye'nin AB'ye tam üyelik müzakerelerine son verilmesi yönünde görüş belirttiğini kaydeden Oettinger, "Bu şu anlama geliyor: Halihazırda pek çok ülke, makul nedenlerle, müzakerelere son verilmesini istemiyor. Bu konuda bir uzlaşı yok" dedi.

"HALİHAZIRDA YENİ BAŞLIK AÇMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Türkiye'deki son gelişmeler nedeniyle AB'nin zaten yeni müzakere başlıkları açmayı planlamadığını vurgulayan Oettinger, şöyle devam etti:

Zaten halihazırda gerçek anlamda müzakereler de yapılmıyor. Türkiye'ye aday ülkelere sağlanan mali yardımlar kapsamında verilen kaynağı kısacağız. Müzakere sürecinde fiili duraksama söz konusu. Ama müzakerelerin resmi olarak sona erdirilmesi halinde yanlış bir mesaj verilmiş olunur.

"TÜRKİYE'DE AB İLE ORTAKLIĞI İSTEYEN GENÇ BİR NESİL VAR"

Türkiye'nin AB üyeliğinin şu an için gündemde olmadığını ancak tüm köprüleri de yıkmak istemediklerini vurgulayan Oettinger şunları kaydetti:

Türkiye'de AB ile ortaklığı isteyen genç bir nesil var. Türkiye'nin yüzde 48'i de Anayasa değişikliğinden yana değil. Bunu da gözardı edemeyiz. Ben bu nedenlerden ötürü, Türkiye'deki milyonlarca gence, iyi komşuluk ilişkileri içerisinde yaşamak istediğimizi göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Tüm köprüleri yıkmak istemediğimizi göstermeliyiz.

"ADALET YÜRÜYÜŞÜ ÇOK ETKİLEYİCİ BULDUM"

AB'nin imkânlar ölçüsünde Türkiye'de demokratikleşme alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarına desteğini sürdüreceğini kaydeden Oettinger, "Birkaç hafta önce yapılan Adalet Yürüyüşü'nü çok etkileyici buldum" dedi.