AB'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar
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AB'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar

22.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:17
AB'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB), "demokrasi ve insan haklarına zarar verdikleri gerekçesiyle" Venezuelalı 19 yetkiliye yaptırım uygulama kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), "demokrasi ve insan haklarına zarar verdikleri gerekçesiyle" Venezuelalı 19 yetkiliye yaptırım uygulama kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, bu kişilere Aralık 2020'de Venezuela'da yapılan ve AB'nin "adil olmadığı gerekçesiyle" tanımadığı Ulusal Meclis seçiminde "muhalefetin haklarını baltaladıkları, temel özgürlükleri kısıtladıkları ve insan hakları ihlallerinde bulundukları" için yaptırım uygulanacak.

Yaptırım listesine alınanlar arasında Seçim Komisyonu yetkilileri, bazı yargıçlar, bazı üst düzey güvenlik yetkilileri, yeni meclisin bazı komisyonlarının üyeleri ile başkanları bulunuyor.

Yaptırım listesine yapılan son eklemelerle AB'nın kısıtlama uyguladığı Venezuelalı kişilerin sayısı 55'e yükseldi. Yaptırımlar seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor.

AB Kasım 2017'de Venezuela'ya yönelik kısıtlayıcı tedbirlere başlamıştı. Bunlar bazı kişilere yönelik seyahat yasakları ve varlık dondurulması, ayrıca silah ambargosu ile ülke içinde muhalefete karşı kullanılacak bazı ekipmanların satışının yasaklanmasını içeriyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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