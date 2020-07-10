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AB'de €750 milyarlık fon ve €1.1 trilyonluk bütçe gündemde

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği ekonomisende toparlanmanın desteklenmesi için 750 milyar euroluk bir fon kurulmasını önereceğini açıkladı.

AB'de €750 milyarlık fon ve €1.1 trilyonluk bütçe gündemde
10.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:05

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği ekonomisende toparlanmanın desteklenmesi için 750 milyar euroluk bir fon kurulmasını önereceğini açıkladı.

Michel, ayrıca ekonomik toparlanmanın istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi amacıyla 2021 ile 2027 dönemini kapsayacak 1 trilyon 74 milyar euroluk bir de bütçe hazırlanmasını isteyeceğini belirtti.

Daha önce ilettiği AB kurumlarının ve AB üyesi ülke liderlerinin, önerilerini ana hatlarıyla gözden geçireceklerini vurguladı. Konsey daha önce, 2021-2027 dönemi için 1.1 trilyon eroluk bütçe ve 750 milyar euroluk fon için hazırlanan taslakları AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'na iletmişti.

Avrupa Birliği'nin Ekonomik ve Mali İşler Konseyi'nin (EcoFin), AB üyesi ülkelerin ekonomi ve maliye bakanlarının katılımıyla düzenlenecek toplantısında, AB genelindeki destek fonlarının durumu ve kullanımı konuları görüşülecek.


Kaynak: DHA

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