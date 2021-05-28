AB Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Şanlıurfa'da ağaç dikti

AB Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Şanlıurfa'da ağaç dikti Sosyoekonomik entegrasyonun desteklenmesi ve geçim sağlama imkanlarının oluşturulması aracılığıyla Türkiye'de 'Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi Projesi' kapsamında "İSKUR...

AB Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Şanlıurfa'da ağaç dikti

ŞANLIURFA - Sosyoekonomik entegrasyonun desteklenmesi ve geçim sağlama imkanlarının oluşturulması aracılığıyla Türkiye'de 'Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi Projesi' kapsamında "İSKUR Servis Noktaları ve Beceri Geliştirme Programı Tanıtımı" gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü iş birliğinde yürütülen projede Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi amaçlanıyor.

Programda bir konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Kaytan" Şanlıurfa, dünyada en çok Suriyeli misafiri barındıran ensar şehridir. Yapılan Arkeolojik kazılar sonunda baktığımızda ilk defa tarımın bu topraklarda yapıldığını görüyoruz. Büyükşehir Belediyemize bağlı, üç ayrı bölgede, toplamda 815 dekar alanda, 3 adet fidanlığımız bulunmaktadır. Şehit Nusret Meyve Fidanlığı 240 dekar alan üzerine kuruludur. Hasat zamanı gelen meyvelerimizi Daire Başkanlığımızca toplayıp, Sosyal Yardım Müdürlüğümüzün tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelerimize ikram ediyoruz. Bu fidanlıklarımızda uzman ekiplerimizce bölgemize ait bitki ve ağaçların ar-ge çalışmalarını yaparak kalite standartlarını arttırıyoruz. Fidanlıklarımızda; meyve ağaçları, peyzaj bitkisi üretimi, fidan boylandırma ve seralarda mevsimlik çiçek üretimi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra ağaç, çalı, mevsimlik çiçek üretimi ile birlikte yerli tohumdan biber yetiştirerek dünyanın en kaliteli isotunu yetiştiriyoruz" dedi.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Metin Esen, geçici koruma altında bulunan Suriyeli misafirlerimiz açısından ve bölge halkı açısından son derece önemli bir proje olduğunu belirterek Şanlıurfa'nın ülke tarımındaki yerine değindi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün bahçesindeki alanda düzenlenen programda, tarım alanında istihdam açısından bu projeyi çok önemsediklerini belirterek bu tür projelere desteklerinin devam edeceğinin altını çizdi.

FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ise proje kapsamında binlerce kişinin hayatına dokunulduğu ve yardım sağlandığını belirterek projede emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Sürur Kır ve Tarım ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan da programda birer konuşma yaparak projenin Suriyelilerin ve ev sahibi toplumun ekonomik ve sosyal entegrasyonunu sağlamak için önemli bir payı olduğuna değindiler.

Programın ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi fidanlığında zeytin ağacı dikimi gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz