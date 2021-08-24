AB, Afganlara insani yardımın miktarını 200 milyon avroya çıkarıyor
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AB, Afganlara insani yardımın miktarını 200 milyon avroya çıkarıyor

AB, Afganlara insani yardımın miktarını 200 milyon avroya çıkarıyor
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Afganlara insani yardım miktarının 50 milyondan avrodan 200 milyon avroya çıkarılacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Afganlara insani yardım miktarının 50 milyondan avrodan 200 milyon avroya çıkarılacağını duyurdu.

Leyen, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, AB'nin Afganlar için "ülke içinde ve dışında" yaptığı insani yardımın miktarının 50 milyondan 200 milyon avroya çıkarılacağına ilişkin açıklamanın, öğleden sonra video konferansla düzenlenecek G 7 Zirvesi'nde yapılacağını açıkladı.

AB Komisyonu sözcülerinden Balazs Ujvari de günlük basın toplantısında bu meblağın Taliban'ın eline geçmemesinin nasıl temin edileceğine ilişkin bir soruya, "İnsani yardım, hükümetler ya da silahlı gruplar üzerinden yapılmıyor. Kar amacı gütmeyen organizasyonlar, uluslararası kuruluşlar ve açıkça BM üzerinden gidiyor." yanıtını verdi.

Sözcü, "Elbette uluslararası ortaklarımızla sözleşmeye dayalı bir ilişkimiz var. Bu çok sağlam bir ilişki. Paranın somut olarak nasıl kullanıldığını çok yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsani yardım çalışmaları kesintisiz sürüyor

AB'nin Afganistan'a insani yardım için yalnızca bu sene içinde 57 milyon avro hibe ettiğini, Pakistan ve İran gibi komşu ülkelerdeki Afgan mülteciler için de 22 milyon avro harcadığını söyleyen Ujvari, insani yardımdan sorumlu çalışanların Afganistan'da kalmaya devam ettiğini, dolayısıyla bu çalışmanın kesintiye uğramadığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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