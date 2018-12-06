Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Therese Hyden, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bir sergi açılışı için geldiği İzmir'de AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafları da inceleyen Hyden, fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi aldı.

Hyden, seçkide çok güzel karelerin yer aldığını belirterek, yurt içinde ve yurt dışında AA muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar arasından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde toplam 3 fotoğraf için oy kullandı.

Fotoğrafların nerede çekildiği üzerine sorular soran ve tek tek inceleyen Hyden, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün çektiği "Kahraman İtfaiyeci" başlıklı çalışmadan çok etkilendiğini ifade etti.

Yaşam kategorisinde ise Soner Kılınç'ın çektiği "Göktaşı yağmuru" başlıklı fotoğrafa oy veren Hyden, spor kategorisinde kendisini gülümseten Burak Akbulut'un çektiği "Karatenin sultanları" fotoğrafı için oy kullandı.