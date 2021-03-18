AA Bölge Müdürü Yıldırım'dan, Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne ziyaret
18.03.2021 19:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:23
Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin'i makamında ziyarette etti.
Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin'i makamında ziyarette etti.
Ziyarette, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin bilgi alan Yıldırım, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Gültekin'e çalışmalarında başarılar dileyen Yıldırım, AA'nın "Türkiye'nin Beyaz Kıta Yolculuğu" adlı kitabını da hediye etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci