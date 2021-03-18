AA Bölge Müdürü Yıldırım'dan, Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AA Bölge Müdürü Yıldırım'dan, Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne ziyaret

18.03.2021 19:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:23
AA Bölge Müdürü Yıldırım'dan, Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin'i makamında ziyarette etti.

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin'i makamında ziyarette etti.

Ziyarette, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin bilgi alan Yıldırım, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gültekin'e çalışmalarında başarılar dileyen Yıldırım, AA'nın "Türkiye'nin Beyaz Kıta Yolculuğu" adlı kitabını da hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Hakan Özmert Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AA Bölge Müdürü Yıldırım'dan, Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 19:25:41. #1.14#
title