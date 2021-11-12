A101 saat kaçta açılıyor? Bıgün A101 ne zaman açılıyor? BİM, ŞOK ne zaman açılır?

BİM kaçta açılıyor? Hafta sonu BİM saat kaçta kapanıyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Ülke genelinde uygulanacak hafta sonu sokağa çıkma yasağına saatler kala en çok merak edilen sorulardan biri de "Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusu oldu. Eylül 2021 zincir marketlerin ( A101, BİM, ŞOK, MİGROS) çalışma saatleri nedir? Migros kaçta kapnıyor? CarrefourSA kaça kadar açık? Marketler kaçta kapanıyor?

MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Buna göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

BİM KAÇTA AÇILIYOR?

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek olan Migroslar pazar günü 21:00'da kapanıyor.

BİM market Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü BİM marketler yine aynı saatlerinde hizmet verecekler.

A101 NE ZAMAN AÇILIYOR?

A101 zincir marketleri, saat 09:00 itibarıyla açılıyor.

Normal düzende marketler şu şekilde çalışıyor;

BİM açılış kapanış saatleri: 09:00-21:00

ŞOK çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

A101 çalışma saatleri: 09.00 - 21:00.

Ancak zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.

ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?

ŞOK marketler Kurban Bayramı boyunca açık olacak ve hizmet verecekler.

CARREFOUR BAYRAMDA AÇIK MI?

CarrefourSA marketler Kurban Bayramı tarihleri boyunca bölgesel olarak kapalı olacak. Ancak CarrefourSA sanal market üzerinden online olarak sipariş verilebilecek.

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

Temmuz ayı öncesinde marketler en son 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermekteydi. İçişleri Bakanlığı'nın market tarzı işletmelerle ilgili kararı ise şu şekilde;

"Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir." Bu bilgilere göre marketlerin pandemi öncesi çalışma saatlerine geri dönmesi bekleniyor." açıklamalarına yer verildi.

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