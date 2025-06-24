A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 26 HAZİRAN 2025 || A101 indirim afişi bu hafta ürünleri neler?
A101'in merakla beklenen "A101 Aktüel Ürünler Kataloğu 26 Haziran 2025" yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da tüketiciler, "A101 bu hafta hangi ürünler var?", "A101 indirimli ürünler listesi neler?" gibi soruların yanıtını araştırıyor.
26 Haziran 2025 Perşembe günü raflarda yerini alacak indirimli ürünler, teknoloji, beyaz eşya, mutfak gereçleri ve kişisel bakım gibi birçok kategoriyi kapsıyor. A101'in "Aldın Aldın" kampanyası kapsamında satışa sunulacak ürünler sınırlı stoklarla tüketicilere ulaştırılacak. Peki, 26 Haziran A101 aktüel kataloğunda hangi indirimli ürünler var?
A101 26 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU
50" 4K UHD Smart Led Tv 29.999 TL
Işıklı Büyük Boy Kablosuz Hoparlör 699 TL
Güneş Enerjili Kablosuz Kulaklık 899 TL
65" Frameless UHD QLED Google Tv 22.999 TL
Dondurma Makinesi 1.499 TL
Buharlı Temizleyici 3.499 TL
Şarjlı Masaüstü Vantilatör 349 TL
Saç Kesme Makinesi 499 TL
Elektrikli Çay Makinesi 1.099 TL
Basınçlı Yıkama Makinesi 3.399 TL
Katlanabilir Taşıma Arabası 1.799 TL
Üfleme Makinesi 769 TL
Cam Çekçek 65 TL
Sensörlü Duvar Lambası 259 TL
3'lü Büyük Boy Bahçe Seti 319 TL
27,5 Jant Alüminyum Bisiklet 7.499 TL
Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 239 TL
Oyuncak Garaj Seti 239 TL
Oyuncak Basketbol ve Futbol Kalesi 389 TL
Oyuncak Çek-Çek Alışveriş Arabası 199 TL