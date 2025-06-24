A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 26 HAZİRAN 2025 || A101 indirim afişi bu hafta ürünleri neler?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 26 HAZİRAN 2025 || A101 indirim afişi bu hafta ürünleri neler?
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A101'in merakla beklenen "A101 Aktüel Ürünler Kataloğu 26 Haziran 2025" yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da tüketiciler, "A101 bu hafta hangi ürünler var?", "A101 indirimli ürünler listesi neler?" gibi soruların yanıtını araştırıyor.

26 Haziran 2025 Perşembe günü raflarda yerini alacak indirimli ürünler, teknoloji, beyaz eşya, mutfak gereçleri ve kişisel bakım gibi birçok kategoriyi kapsıyor. A101'in "Aldın Aldın" kampanyası kapsamında satışa sunulacak ürünler sınırlı stoklarla tüketicilere ulaştırılacak. Peki, 26 Haziran A101 aktüel kataloğunda hangi indirimli ürünler var?

A101 26 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

50" 4K UHD Smart Led Tv 29.999 TL

Işıklı Büyük Boy Kablosuz Hoparlör 699 TL

Güneş Enerjili Kablosuz Kulaklık 899 TL

65" Frameless UHD QLED Google Tv 22.999 TL

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 26 HAZİRAN 2025 || A101 indirim afişi bu hafta ürünleri neler?

Dondurma Makinesi 1.499 TL

Buharlı Temizleyici 3.499 TL

Şarjlı Masaüstü Vantilatör 349 TL

Saç Kesme Makinesi 499 TL

Elektrikli Çay Makinesi 1.099 TL

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 26 HAZİRAN 2025 || A101 indirim afişi bu hafta ürünleri neler?

Basınçlı Yıkama Makinesi 3.399 TL

Katlanabilir Taşıma Arabası 1.799 TL

Üfleme Makinesi 769 TL

Cam Çekçek 65 TL

Sensörlü Duvar Lambası 259 TL

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 26 HAZİRAN 2025 || A101 indirim afişi bu hafta ürünleri neler?

3'lü Büyük Boy Bahçe Seti 319 TL

27,5 Jant Alüminyum Bisiklet 7.499 TL

Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 239 TL

Oyuncak Garaj Seti 239 TL

Oyuncak Basketbol ve Futbol Kalesi 389 TL

Oyuncak Çek-Çek Alışveriş Arabası 199 TL

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 26 HAZİRAN 2025 || A101 indirim afişi bu hafta ürünleri neler?

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