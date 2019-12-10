"9 yıl sonra aynı heyecan"

10.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:22

Hem kendi şarkılarını, hem de en sevilen cover'larını seslendiren Bastık, dinleyenleri adeta bir zaman tüneline götürdü. Konsere 'Yol' isimli şarkıyla başlayan Zeynep Bastık, yaklaşık üç saat boyunca sergilediği performansla göz doldurdu. İlk şarkısının hemen ardından sahneye atılan bir buket çiçeğe teşekkür eden sanatçı "Çok heyecanlıyım. Büyük konserlerde uzun cümleler kuramıyorum, titriyorum. Lütfen mazur görün. Buraya ilk çıktığımda Murat Dalkılıç'ın vokalistiydim, hatta solo şarkı bile söylemiştim Rihanna'dan. Kendisinin büyük fanıydım. O zaman 19 yaşındaydım, şimdi aynı heyecanı hissediyorum" dedi.

İlerleyen dakikalarda 'Konserin en sert anına geldik' diyerek seyircilerden cep telefonlarının ışıklarını yakmalarını isteyen Zeynep Bastık, ard arda'Kurşuni Renkler', 'Sen Ağlama' ve 'Git' şarkılarını seslendirdi. Sözlerini kendisinin yazdığı 'Çukur' şarkısına Cuma günü klip çektiklerini ve yakında yayında olacağını müjdeleyen Bastık, 'Bırakman Doğru Mu' şarkısında Tilbe adındaki hayranıyla düet yaptı. Konserin son sürprizi de şarkıyı birlikte seslendirdiği Anıl Piyancı'nın gelişi oldu. Bastık, alkışlarla sahneden ayrıldı.

Kaynak: Bültenler