77 yaşındaki Ziyattin amcanın yardımına polis ve eczacı koştu
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77 yaşındaki Ziyattin amcanın yardımına polis ve eczacı koştu

77 yaşındaki Ziyattin amcanın yardımına polis ve eczacı koştu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde solunum cihazı arızalanan 77 yaşındaki Ziyattin Alkan'a polis ekipleri yardımcı oldu.

26.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:38

77 yaşındaki Ziyattin amcanın yardımına polis ve eczacı koştu

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde solunum cihazı arızalanan 77 yaşındaki Ziyattin Alkan'a polis ekipleri yardımcı oldu. Polis ekiplerinin yardımı yaşlı adamı duygulandırdı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlanması uygulanmaya başlanmasının ardından Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşların ihtiyaçlarını karşılanmak için seferber oldu.

Kısıtlamanın dördüncü gününde ise Kars'ın Sarıkamış ilçesi İnönü mahallesinde ikamet eden Ziyattin Alkan isimli vatandaş, polis merkezini arayarak solunum cihazının arızalandığını bu konuda yardımcı olunmasını istedi. Bunun üzerine Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri eczacı ile birlikte 77 yaşındaki Ziyattin Alkan'ın evine giderek yardımcı oldu.

Polis ekiplerinin göstermiş olduğu ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getiren Ziyattin Alkan'ın eşi, "Bize göstermiş olduğunuz ilgi beni son derece duygulandırdı ve çok memnun kaldım. Sizlere ve sağlık çalışanlarına başarılar diliyorum. Rabbim devletinizi korusun Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere teşekkür ederim. Allah yardımcınız olsun" dedi.

77 yaşındaki Ziyattin amcanın yardımına polis ve eczacı koştu

Kaynak: İHA

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