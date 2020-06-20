739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri, Kovid-19 tedbirleriyle düzenlenecek Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyreltilmiş programla kutlanacak, törenler sosyal medya üzerinden yayınlanacak.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyreltilmiş programla kutlanacak, törenler sosyal medya üzerinden yayınlanacak.

Her yıl geleneksel olarak eylülde Ertuğrul Gazi Türbesi çevresinde düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı törenlerin, yoğun olmayan bir programla gerçekleştirilmesine karar verildi.

Vali Bilal Şentürk, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, koronavirüsle mücadele kapsamında şenliklerin, sosyal mesafe ve maske takma kuralları nedeniyle, planlanandan daha az sayıda etkinlikle düzenlenmesinin öne çıktığını belirtti.

Şenliklerin sosyal medya üzerinden yayınlanacağını anlatan Şentürk, şöyle konuştu:

"Bin yıllık tarihimizde en önemli geleneklerimizden ve sürdürülen etkinliklerden birisi. 738 yıldır aralıksız devam eden Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'nde bu yıl pandemi nedeniyle birçok etkinlik yapılamayabilir. 'Söğüt ruhu'nun yaşatılarak kutlanması için çalışmalar yapılacak. Söğüt ruhu, Anadolu'daki bin yıllık tarihimizin özü. Sosyal medyayı kullanarak şenlikleri kutlayacağız. Farklı alternatiflerde hazırlıklar yapılacak. Yörük konfederasyonları ve derneklerimizle videokonferans aracılığıyla gönül coğrafyasına mesajlarımızı ileteceğiz."

Toplantıya, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal katıldı.

Kaynak: AA