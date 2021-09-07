7. ve 11. Sınıf Öğrencileri, bu haber sizin için

Çocukların ve gençlerin eğitim ve öğretimlerine destek olmak için çeşitli eğitim hizmetlerini hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 7. ve 11. sınıf öğrencileri için destek kursu açtı.