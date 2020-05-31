65 yaş ve üstü vatandaşlar dışarıya çıktı
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65 yaş ve üstü vatandaşlar dışarıya çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, verilen izin kapsamında sokağa çıktı.

31.05.2020 16:18 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:23

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, verilen izin kapsamında sokağa çıktı.

Kısıtlamanın 6 saatliğine kaldırılmasıyla birlikte dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, park ve sahillerde açık havanın tadını çıkardı.

Uygulanan serbestlik çerçevesinde saat 14.00 itibarıyla dışarı çıkmaya başlayan 65 yaş ve üstü vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Eyüpsultan'da yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, yeşil alanlarda ve parklarda dinlendi, birbirleriyle sohbet etti, yürüyüş ve spor yaptı.

Bazı vatandaşlar da izinli oldukları saatleri Fatih'teki yeşil alanlarda dinlenerek geçirdi.

Taksim Meydanı'ndaki banklarda dinlenenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Beşiktaş'taki vatandaşların bir bölümü Beşiktaş İskelesi'nde denizi izlemeyi tercih etti, bazıları da Ortaköy sahilinde yürüdü, Maçka Parkı'nda gazete okudu ve banklarda dinlendi.

Anadolu Yakası

Anadolu Yakasında da sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar ise dışarı çıkmak için yakınlarındaki cadde ve parkları tercih etti.

Bazı vatandaşlar, Kadıköy, Maltepe ve Üsküdar'daki sahillerde yürüyüş yaparken, bazıları da Ümraniye'deki parklarda dinlenmeyi tercih etti.

Dışarı çıkan kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken, kimisinin de bisiklete bindiği görüldü. Bazı yaşlı vatandaşların fırın ve tatlıcıların önünde sosyal mesafe kurallarına uyarak alışveriş yaptığı görüldü.

Bazı vatandaşlar koşu yaparken, bazıları da yanında getirdiği topla egzersiz yaptı.

65 yaş ve üstü vatandaşlar dışarıya çıktı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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