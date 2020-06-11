648 bin fidan toprakla buluşacak
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648 bin fidan toprakla buluşacak

Sivas'ta 648 bin fidan toprakla buluşturulacak.

11.06.2020 20:36 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:43

Sivas'ta 648 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Bostancık Erozyon Kontrol Projesi kapsamında arazideki çalışmaları yerinde inceledi.

Bostancık köyünde yapılan çalışmalar hakkında Orman İşletme Müdürü Sefa Duman'dan bilgi alan Ayhan, ağaçlandırma çalışmalarına özel önem verdiklerini belirterek, "Ekosistemi muhafaza etmemiz gerekiyor. Bu sebeple kapasitemizi daha da arttırarak, toplumsal bilinci arttırarak ve kurumlarımızı, sivil toplum örgütlerini seferber ederek daha fazla ağacı toprakla nasıl buluştururuz, onun mücadelesini vereceğiz." dedi.

Sivas'ta yaşayan her bireyin dikili fidanının olacağını ifade eden Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız, destek olacağız ve bir farkındalık oluşturacağız. 20.10.2020 tarihinde çok özel bir projemiz var. Sivas'ta yaşayan 648 bin vatandaşımız adına fidan dikeceğiz. O gün Türkiye'de ses getireceğiz. İyi bir organizasyonla ve Sivas'ın sahiplenmesiyle çok güzel bir mesaj vereceğiz. Sivas'a, geleceğe nefes olacağız. Dünyanın en büyük ağaçlandırma organizasyonunu gerçekleştirmek gibi bir hedefimiz var. Arkadaşlarımız çalışıyor. 'Kıyamet kopsa dahi, elinde bir fidan varsa onu toprakla buluştur' diyen bir inancın mensupları olarak bu bilinç ve şuurla çalışıyoruz."

Ayhan, inceleme yaptığı bölgede 300 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını sözlerine ekledi.

648 bin fidan toprakla buluşacak

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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