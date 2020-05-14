6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
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6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?

Güneydoğu'da 6 ilde çiftçinin mazot ve gübre desteği parasına özel elektrik dağıtım şirketine aktarıldığını öne süren CHP'li Mahmut Tanal, devlet eliyle yeni bir ağalık sistemi oluşturulduğunu belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı.

6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
14.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:03

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, GAP kapsamındaki Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır'da devlet tarafından yapılan mazot ve gübre desteği ödemelerinin, çiftçilerin tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerji borçları bulunduğu gerekçesiyle 6 ile hizmet veren elektrik dağıtım şirketine aktarıldığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sunan Tanal, 6 ilde çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatan mazot ve gübre desteği paralarının, tarımsal sulamadan kaynaklı elektrik borçlarına karşılık olarak özel elektrik dağıtım şirketi tarafından tahsil edilmesinin yasal dayanağını sordu.

BORCUN NE KADARI TARIMSAL DESTEKLEMEYLE ÖDENDİ?

Söz konusu illerde elektrik dağıtım firmasınca elektrik borçları gerekçe gösterilerek çiftçilerin mazot ve gübre desteği paralarının bloke edilmesi, el konulmasıyla ilgili olarak bakanlığa iletilen şikayetlerle ilgili bilgi talep eden Tanal, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'taki çiftçilerin özel elektrik firmasına olan tarımsal sulamadan kaynaklı elektrik enerji borçlarının toplamının ne kadar olduğunu, 6 ilde çiftçilerin 1 Ocak 2020 tarihinden bu yana ödedikleri borç miktarının ne kadarının mazot ve gübre desteğinden tahsil edildiğini sordu. Tanal ayrıca, tarımsal desteklemeler kapsamında 1 Ocak'tan bu yana söz konusu illerde çiftçilere ödenen paranın toplamını sordu.

6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal,

"DEVLET ELİYLE AĞALIK SİSTEMİ OLUŞTURULUYOR"

CHP'li Mahmut Tanal, Memleketi Şanlıurfa'yla birlikte 6 ilde çiftçilere "müjde" olarak duyurulan gübre ve mazot desteğinin doğrudan elektrik dağıtım şirketinin kasasına girmesini ağalık sistemine benzeterek, "Güneydoğu köylüsü, çiftçisi olarak ağalık sisteminden çok çektik. Ancak üzülerek görüyoruz ki, ağalık sistemi kalkmamış, sadece kılıf, şekil değiştirmiş. Özel elektrik dağıtım şirketleri, çiftçilerin hesaplarına yatan mazot ve gübre parasına bile elektrik borcuna karşılık istediği gibi el koyabiliyor. Özel elektrik dağıtım şirketi, çiftçilere bilgilendirme mesajı göndererek, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe istinaden destekleme hesaplarından tahsilat yapıldığını söylüyor. Yani devlet eliyle oluşturulan yeni bir ağalık sistemiyle karşı karşıyayız. Şimdi doğduğum topraklarda borçlarına karşılık çiftçinin mahsulüne el koyan klasik ağalar yerine tarımsal destekleme parasını borcuna sayan özel elektrik dağıtım şirketleri var. Bu sıkıntılı dönemde mazot ve gübre ödemesi bile çiftçiye ulaşmadan elektrik firmasına gitti. Borçlarla beli bükülen çiftçiyi kendi toprağında karın tokluğuna çalışmaya mahkûm eden bu yeni sistemi sorgulamalıyız" dedi.

Politika Manşet

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