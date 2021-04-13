56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
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56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabı Home Turkey Beyşehir-Alanya'da dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

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56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabı Home Turkey Beyşehir-Alanya'da dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan ve Konya'nın Beyşehir ilçesinde başlayıp Alanya'da sona eren etabın ödül töreninde birinci olan Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish, ikinciliği elde eden Belçika'nın Alpecin Fenix ekibinden Belçikalı Jasper Philipsen ve üçüncü sırada yer alan Belçika'nın Bingoal Pauwels Sauces WB takımından Polonyalı Stanislaw Aniolkowski podyuma çıktı.

Sporculara ödüllerini Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı takdim etti.

Podyuma çıkan bisikletçilere Alanya'nın meşhur meyvesi muz da verildi. Yarışı birinci bitiren Cavendish'in soy isminin bir muz çeşidi olduğu bildirilirken, Büyük Britanyalı sporcu muzları havaya kaldırarak poz verdi.

En iyi sprinterin aldığı yeşil mayoyu üçüncü günün sonunda yine Cavendish giydi. Cavendish yarın genel klasman birincisi olarak turkuaz mayoyu taşıyacağı için yeşil mayo 4. etapta Jasper Philipsen'in üzerinde olacak.

Üçüncü etap sonunda en iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ukraynalı Vitaly Buts, Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayoyu ise Astana takımından Artyom Zakharov üzerlerine giymeye hak kazandı.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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