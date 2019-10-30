30.10.2019 18:12

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali

"Soluk" filmi, izleyiciyle buluştu

Söyleşiye katılanlardan detaylar

Yönetmen Özkan Yılmaz'ın konuşması

Oyuncular Uğur Polat, Emrullah Çakay ve Aslı İnandık'ın konuşması ANTALYA - 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, "Soluk" filminin gösterimi gerçekleştirildi. Filmin gösteriminin ardından Yönetmen Özkan Yılmaz ile oyuncular Uğur Polat, Emrullah Çakay ve Aslı İnandık düzenlenen söyleşiye katıldı.

Kaynak: AA