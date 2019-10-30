56. Antalya Altın Portakal Film Festivali - "Soluk" filmi, izleyiciyle buluştu

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali - "Soluk" filmi, izleyiciyle buluştu

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali "Soluk" filmi, izleyiciyle buluştu Söyleşiye katılanlardan detaylar Yönetmen Özkan Yılmaz'ın konuşması Oyuncular Uğur Polat, Emrullah Çakay ve Aslı İnandık'ın konuşması ANTALYA - 56.

30.10.2019 18:12
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali -

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali

"Soluk" filmi, izleyiciyle buluştu

Söyleşiye katılanlardan detaylar

Yönetmen Özkan Yılmaz'ın konuşması

Oyuncular Uğur Polat, Emrullah Çakay ve Aslı İnandık'ın konuşması ANTALYA - 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, "Soluk" filminin gösterimi gerçekleştirildi. Filmin gösteriminin ardından Yönetmen Özkan Yılmaz ile oyuncular Uğur Polat, Emrullah Çakay ve Aslı İnandık düzenlenen söyleşiye katıldı.

Kaynak: AA

VİDEO: 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali - "Soluk" filmi, izleyiciyle buluştu
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