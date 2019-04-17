5 Kişiyi Öldüren Sanığa 5 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, evlenmek istediği kızın ailesinden 3 kişiyi, girdiği bakkal dükkanında da 2 kişiyi tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Fırat Yurdakul hakkında mütaala veren savcılık, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'da çobanlık yapan Fırat Yurdakul (28), 21 Mart 2018'de, Pınar Ezgi Esen ile evlenmek istemesine karşı çıktıkları iddiasıyla genç kızın babası Tarık Esen (50), dedesi İbrahim Esen (74) ve babaannesi Cennet Esen (72) ile köy bakkalı Celal Koral (68) ve oğlu Taylan Koral'ı (33) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Cinayetlerin ardından öldürdüğü Celal Koral'dan gasbettiği araçla kaçan Yurdakul, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yakalandı. Yurdakul hakkında öldürdüğü her kişi için birer kez olmak üzere toplam 5 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın üçüncü duruşması bugün, Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fırat Yurdakul, cezaevindeki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'ndeki (SEGBİS) arıza nedeni ile duruşmaya katılamadı. Duruşmaya Esen ve Koral ailesinin yakınları, avukatları ve sanık Fırat Yurdakul'un avukatı katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında, tutuklu sanık Yurdakul hakkında, Tarık Esen'i tasarlayarak öldürmek, İbrahim ve Cennet Esen'i bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla öldürmek, Celal ve Taylan Koral'ı ise kasten öldürmek suçlarından ayrı ayrı 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yurdakul'un savunmasını yapabilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: DHA