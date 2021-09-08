Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 5 bin 113 Polis Akademisi öğrencisine kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verdi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 5 bin 113 Polis Akademisi öğrencisine kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 5 bin 113 Polis Akademisi öğrencisine kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verdi
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şiddete maruz kalan kadınların ilk başvurduğu mekanizmalar arasında kolluk kuvvetlerinin yer aldığını belirterek, "İçişleri Bakanlığımız iş birliğiyle, 5 bin 113 Polis Akademisi öğrencisine kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim verdik.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şiddete maruz kalan kadınların ilk başvurduğu mekanizmalar arasında kolluk kuvvetlerinin yer aldığını belirterek, "İçişleri Bakanlığımız iş birliğiyle, 5 bin 113 Polis Akademisi öğrencisine kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim verdik." ifadesini kullandı.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik iş birliğinin devam ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığının özellikle şiddet mağdurunun korunması ve can güvenliğinin sağlanması noktasında kritik bir rol ve sorumluluğu bulunduğunu belirten Yanık, bu kapsamda Polis Akademisi öğrencilerine mezun olmadan önce eğitim verildiğini ifade etti.

"İş birliğini önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planlıyoruz"

Bu yıl öğrencilerin 24 ilde bulunan Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim aldığı bilgisini veren Yanık şunları kaydetti:

"Şiddete maruz kalan kadınların ilk başvurduğu mekanizmalar arasında kolluk kuvvetleri yer alıyor. İçişleri Bakanlığımız iş birliğiyle, 5 bin 113 Polis Akademisi öğrencisine kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim verdik. Bakanlığımıza bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde görevli meslek elemanlarımız tarafından verilen eğitimlerde kadına yönelik şiddet tanımı, biçimleri, yaygınlığı üzerine bilgi verildi. Ayrıca eğitimlerde şiddete maruz kalan kadınlara sunulan hizmetler, yasal dayanaklar, şiddetle mücadelede hizmet sunan kurum kuruluşlar ile bu kuruluşların görev ve sorumlulukları üzerinde de duruldu. Vatandaşlarımızla birebir temas içerisinde olan ve şiddete maruz kalan kadınlarımızın ilk başvurduğu mekanizmalar arasında yer alan kolluk kuvvetlerimizin, daha mesleğe adım atmadan bilinçlenmeleri kapsamında Polis Akademisi Başkanlığı ve Bakanlığımızın iş birliğini önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planlıyoruz. Daha güçlü iş birlikleri, daha güçlü kurumsal mekanizmalar ile kadınlarımızın kendilerini daha güvende ve huzurlu hissetmelerini hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 5 bin 113 Polis Akademisi öğrencisine kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verdi - Haberler
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