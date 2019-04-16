41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği
TRT organizasyonundaki 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 40 ülkeden çocukların katılımıyla Samsun'da sürüyor.
TRT organizasyonundaki 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 40 ülkeden çocukların katılımıyla Samsun'da sürüyor.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla kentte düzenlenen etkinlikler kapsamında dans gösterileri sunuldu.
Hava muhalefeti nedeniyle Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuk çocuklar, ülkelerinin yöresel kıyafetleriyle geleneksel danslarını sergiledi.
Gösterileri yabancı çocuklar ile öğrencilere ev sahipliği yapan veliler ve vatandaşlar izledi.
Kaynak: AA