4 kişinin yandığı fabrika yangınında 4 kişi adliyede (2)
FABRİKA SAHİBİ TUTUKLANDIKocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yangın çıkan fabrikada 4 işçinin ölmesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen tekstil fabrikasının sahibi Fatih Akpınar ile aynı fabrikada bulunan başka bir firmanın sahibi Mahmut...
FABRİKA SAHİBİ TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yangın çıkan fabrikada 4 işçinin ölmesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen tekstil fabrikasının sahibi Fatih Akpınar ile aynı fabrikada bulunan başka bir firmanın sahibi Mahmut Genç tutuklanırken, Mahmoud Adulal ve Fırat Akbaş ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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