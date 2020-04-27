4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONA ERDİ Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısından itibaren sona erdi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısından itibaren sona erdi. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararla 22 Nisan Çarşamba gecesi 24.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı başladı. 4 gün boyunca devam eden yasak, 26 Nisan Pazar gecesi 00.00'da sona erdi. Araçlarına binen vatandaşlar trafiğe çıkmaya başladı. D-100 Perpa metrobüs durağı mevkiinde araç yoğunluğu görüntülendi. Kaynak: DHA