34. DEİK Olağan Mali Genel Kurulu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Biz iş dünyası temsilcileriyiz.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Biz iş dünyası temsilcileriyiz. Bizim en değerlimiz bu güzel ülke. Biz bu güzel ülkeye yeterince özen gösterdiğimize inanıyoruz ama bir ülkeye gösterilen özen hiçbir zaman yeterli değildir. Daha fazlası için hep birlikte sizlerin destek ve gayretleriyle gideceğimiz şüphesiz." ifadelerini kullandı.

34'üncü DEİK Olağan Mali Genel Kurulu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımı ve DEİK Başkanı Nail Olpak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

DEİK Başkanı Nail Olpak, burada yaptığı konuşmada 17 Ağustos'un 1999 yılında yaşanan Marmara Depremi'nin yıl dönümü olduğunu belirterek, "Öncelikle Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Devamında ülkemiz başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde sel, heyelan gibi afetlerle karşı karşıyayız. Buralarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Kuzey Irak'tan da gelen acı haberler var. Sayın Bakanımız yönetim kurulu toplantımızda bizimle birlikteydi. Cenazeye katıldılar. Tekrar bizimle beraberler. Bu vesileyle bu vatanın devamı uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Vefamızın unutulmaz bir ifadesi olarak kurulduğu günden bugüne kadar bu güzel aileye emek ve destek veren herkese teşekkür ediyor, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Salgın bize kaynak çeşitliliğinin önemini çok daha net bir şekilde öğretti"

Salgının getirdiği kısıtlamalardan olabildiğince etkilenmeden, dış ekonomik ilişkilerin koordinasyonundan sorumlu kurum olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Olpak, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde geleneksel büyüme lokomotifleri bu dönemde özellikle düşük hızla ilerlerken, bir taraftan yeni büyüme hikayeleri arayışı var bir taraftan da yeşil büyüme düzeni üzerine stratejiler geliştiriliyor. 2021 yılı itibarıyla dünya ekonomisinin yüzde 70'ini oluşturan 110'dan fazla ülke, 2050 yılına kadar bir karbon nötr dünya hedefi içerisindeler. Çin, bu hedefi 2060 olarak kendine göre planlıyor. En büyük ticari ortağımız Avrupa'ya baktığımızda ise Birlik, Aralık 2019 yılında Yeşil Mutabakatı duyurdu. Bu bizim açımızdan da son derece önemli bir başlık. Bu sürecin diğer bir ayağı ise diğer ülke sistemleriyle yürütülecek olan entegrasyon diplomasisi. Mesela, Ukrayna, Kazakistan ve İsviçre, AB sistemine dahil olarak gitmeyi tercih ederlerken Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore daha çok Çin sistemine uygun bir gidiş planlıyor. Bizim bu süreçleri iyi takip etmemiz önceliklerimizdir."

DEİK Başkanı Olpak, geçen yıl mart ayında pandemiyle karşı karşıya kalındığında DEİK olarak sloganlarının "Önce sağlığımız, sonra işletmelerimizin sağlığı ve işlerimizi askıya almıyoruz" olduğunu hatırlatarak, bunun doğru bir tercih olduğunun görüldüğünü kaydetti. Salgınla birlikte dijitalleşme ve yapay zekanın hayatın çok daha fazla merkezine girdiğini, bu konunun iyi analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan Olpak, kaynak çeşitliliğinin de hep konuşulduğunu ancak salgının bu konunun önemini çok daha net bir şekilde öğrettiğini dile getirdi.

Olpak, salgın süreciyle birlikte tedarik zincirinin anahtar bir kavram haline geldiğini belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Salgın sürecinde tedarik zincirini kopartmadan gidebilen ülkelerin neler yaptığını gördük. Ayrıca Türkiye'nin bu noktada tedarik zincirindeki başarısının sonuçlarını hep birlikte özellikle ihracat ailemizle beraber görüyoruz. Sürece katkı sağlayan herkese başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayarak Sayın Bakanlarımıza ve iş dünyamıza teşekkür ediyorum. 146 iş konseyimiz var. Her birinin farklı faaliyetleri var. 3 tane daha ilave iş konseyinin kurulması gündemimizde. Uruguay ve Paraguay iş konseylerinin kurulmasını yönetim kurulumuzla konuştuk, kararlaştırdık. Guatemala da eli kulağında gibi. Böyle bir çalışma içerisindeyiz. Büyümeyi hedeflediğimiz, Ticaret Bakanımızın koordinasyonunda, ihracat noktasında TİM Başkanımız, diğer kurumlarımızla gittiğimiz bir süreçte ilişkilerimizin büyümeye fırsat tanıyan önemli ayaklarından birisi Amerika Birleşik Devletleri ayağı. O noktada bir önceki yönetim döneminde başlayan 100 milyar dolarlık hedefin hala bizim için önemli olduğunu düşünüyor ve bunu gerçekleştirebilmek için de eyalet tabanlı bir iletişimin önemli olduğunu düşünüyoruz."

Avrupa Birliği'nin (AB) de Türkiye'nin en büyük ticari ortağı olduğuna dikkati çeken Olpak, "Çok farklı gündem maddelerimiz var ama onların içerisinde Yeşil Mutabakat bizim olmazsa olmaz çalışmalarımızın birisi. Bu noktada da yine koordinasyon Ticaret Bakanlığımız çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Lobi önemli, Amerika'da sadece önemli değil. Avrupa dediğimiz zaman Almanya'da lobi çalışmaları yapıyoruz. Fransa ve İngiltere iş konseylerimiz de benzer kararları aldılar. Onların da sonuçlarını bekliyoruz." diye konuştu.

"21-22 Ekim'de Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun 3'üncüsünü gerçekleştireceğiz"

Olpak, 45 iş konseyiyle Afrika'da temsil edildiklerini belirterek, "21-22 Ekim tarihleri arasında Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun 3'üncüsünü İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Ticaret Bakanlığımızın yurt dışı lojistik merkezleri önemli konu. E-ticaret ve E-ihracatın ne anlama geldiğinin ve öneminin arttığını biliyoruz. Hizmet ihracatı yine bakanlığımızın önemsediği sadece önemsediği değil önümüzdeki günlerde ciddi şekilde ilave teşviklerle bizi desteklemeyi düşündüğü bir alan." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye yatırım çekmek hedefiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Olpak, şunları kaydetti:

"Hiç yatırım yapmayanların neden gelmediği konusunda bir çalışma yapıyoruz. Bunlar bizim 36 yıldır 146 iş konseyimizle ticari diplomasi mantığında yürüttüğümüz çalışmalar. Hedefimiz önümüzdeki günlerde bu çalışmalarımızı sizlerin desteğiyle daha güzel bir şekilde gerçekleştirebilmektir. Biz iş dünyası temsilcileriyiz. Bizim en değerlimiz bu güzel ülke. Biz bu güzel ülkeye yeterince özen gösterdiğimize inanıyoruz ama bir ülkeye gösterilen özen hiçbir zaman yeterli değildir. Daha fazlası için hep birlikte sizlerin destek ve gayretleriyle gideceğimiz şüphesiz."

Olpak, salgın sebebiyle kurumların genel kurullarında ertelemelerin yaşandığını belirterek, "İki ay önce DEİK'in iş konseylerinin ertelenmiş genel kurulunu yapmıştık. Malum pandemi bütün kurumlarımız da bu oldu. Genel kurulları ertelemek zorunda kaldık. Bugünküyle birlikte ertelenmişleri tamamlıyoruz. Artık yılın son aylarından itibaren yenilerine başlayacağız." bilgilerini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz