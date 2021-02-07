34. Afrika Birliği Zirvesi sona erdi
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34. Afrika Birliği Zirvesi sona erdi

07.02.2021 23:33 | Son Güncelleme: 07.02.2021 23:36
34. Afrika Birliği Zirvesi sona erdi

Afrikalı liderlerin, dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve kıtadaki kültürel mirası koruma gündemiyle bir araya geldiği 34. Afrika Birliği (AfB) Zirvesi sona erdi.

Afrikalı liderlerin, dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve kıtadaki kültürel mirası koruma gündemiyle bir araya geldiği 34. Afrika Birliği (AfB) Zirvesi sona erdi.

Zirvenin kapanış konuşmasını, Afrika Birliği'nin yeni dönem başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi yaptı.

Tshisekedi konuşmasında, zirvenin ana gündem maddeleri Kovid-19 salgınıyla mücadele ve Afrika kültürel mirası koruma gündemlerinin dışında, Afrika Serbest Ticaret Anlaşması, Etiyopya'daki Hedasi Barajı anlaşmazlığı gibi birçok konuya değindi.

Kültürsüz toplumların ruhsuz toplumlar olduğunu söyleyen Tshisekedi, AfB'nin 2021'de Senagal'daki Gora Adası'nın yeniden inşası, Cezayir'deki Büyük Afrika Müzesi (GMA), Mısır'daki Büyük Mısır Müzesi (GME) inşası gibi Afrika kültür mirasını korumaya yönelik projeleri destekleyeceği sözünü verdi.

Tshisekedi, Afrika kültürel mirasını koruma kapsamında, Avrupa'da bulunan Afrika kültür mirasına ait eserlerin talep edileceğini belirtti.

Afrika Serbest Ticaret Anlaşması'nda operasyonel anlamda ilerleme kaydetmek ve kurumsal reformları hızlandırmak için yeni projelerin hayata geçirileceğini ifade eden Tshisekedi, AfB Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca, Etiyopya'daki Hedasi Barajı'na ilişkin Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlığa çözüm bulmak amacıyla çaba sarf edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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