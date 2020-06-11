300 kişilik "İşbaşı Eğitim Programı" ile istihdama katkı
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300 kişilik "İşbaşı Eğitim Programı" ile istihdama katkı

Sivas'ta, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Alonet Bilgi Teknolojileri AŞ arasında istihdam taahhüt ve işbirliği protokolü imzalandı.

11.06.2020 21:14 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:19

Sivas'ta, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Alonet Bilgi Teknolojileri AŞ arasında istihdam taahhüt ve işbirliği protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte gerçekleşen protokol töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, özellikle pandemi sürecinde dijital teknolojinin öneminin arttığını belirtti.

Sivas'ın "İşbaşı Eğitim Programı"nı en iyi uygulayan illerden olduğunu aktaran Ayhan, istihdama katkı sağlayan firmaya teşekkür etti.

Kentte istihdamın arttığını görmenin halkın moral ve motivasyonunu yükselttiğini vurgulayan Ayhan, "İlimizde daha çok fabrikanın bacasının tütmesini, daha çok çarkın dönmesini istiyoruz. Evlerde aşların kaynamasını, milletimizin yüzünün gülmesini istiyoruz. Devletimiz güçlü destekler veriyor." ifadelerini kullandı.

Fedakar, cefakar, milli ve yerli insanların gayretleriyle iyi bir noktaya gelindiğini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas'ta üretime ve istihdama devam diyoruz. 2020 yılını üretim ve istihdam odaklı bir yıl olarak hep değerlendirdik. Söylemimizi de hep bu minval üzerine kuruyoruz. Rabb'im doyduğu yere güzel hizmetler yapabilmeyi nasip eylesin. Siz Sivas'ta yaşamıyorsunuz, siz Sivas'ı yaşıyorsunuz. Siz Sivas'ı her zaman tercih ettiniz. Teşekkür ediyoruz, hayırlı uğurlu olsun."

Alonet Bilgi Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dursun da emeği geçen Vali Ayhan başta olmak üzere diğer yetkililere teşekkür etti.

Dursun, şöyle konuştu:

"300 kişinin istihdamını öngören protokolün imzasını atacağız. Ancak biz 500 kişiyi garanti ettik. Bu, sizlerin sayesinde oldu. Bizlerin üzerindeki pozitif baskınız, bizleri dinamik tutmanız ve rekabetçi yaklaşımınız için teşekkür ederiz. Alonet olarak çok büyük bir işi büyük fedakarlıklarla Sivas'a kazandırdık. Durmak yok, yola devam edeceğiz. Önümüzde bir iş daha var, onun da mücadelesini veriyoruz. 500 kişilik işin toplamda 700 kişilik istihdamı olacak. Bunun alımlarına başladık."

Konuşmaların ardından 300 kişilik istihdam protokolü Sivas İŞ-KUR İl Müdürü Hikmet Canpolat, Alonet Bilgi Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dursun ve Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından imzalandı.

300 kişilik 'İşbaşı Eğitim Programı' ile istihdama katkı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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