30 Eylül Çarşamba DHA Spor Gündemi

BAKAN KASAPOĞLU'NUN PROGRAMI11.30 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Fatih'te Derviş Ali Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin temel atma törenine katılacak.

BAKAN KASAPOĞLU'NUN PROGRAMI

11.30 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Fatih'te Derviş Ali Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin temel atma törenine katılacak.

RANGERS - GALATASARAY MAÇINA DOĞRU

11.00 Galatasaray kafilesi, karşılaşma için İskoçya'nın Glasgow kentine hareket edecek 11.00 Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, kulüp tesislerindeki basın toplantısında açıklamalarda bulunacak 13.00 İskoç ekibi, maç öncesi son idmanını Auchenhowie Road'daki Rangers Futbol Merkezi'nde gerçekleştirecek.20.00 Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, mücadelenin oynanacağı Ibrox Stadyumu'ndaki medya merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. 20.30 Temsilcimiz, Ibrox Stadyumu'nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak antrenman yapacak.

- Sponsorluk basın lansmanı14.00 Galatasaray ile Türk şirketi InGame Group arasında gerçekleştirilen iş birliği anlaşmasının basın lansmanı yapılacak.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.

FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPORBordo-mavili takımda, Gaziantep FK ile oynanacak maç için çalışmalar sürecek.

BASKETBOLFIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final21.30 Türk Telekom - DJA DijonULEB Avrupa Kupası A Grubu19.00 Bahçeşehir Koleji - JL Bourg

VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi15.00 Fenerbahçe Opet - Çan Gençlik Kale SporAXA Sigorta Efeler Ligi14.00 Bursa B.Şehir Bld. - Haliliye Bld.16.00 Sorgun Bld. - Halkbank17.30 Tokat Bld. Plevne - Spor Toto18.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - İnegöl Bld.

AVRUPA'DAN FUTBOLAlmanya Süper Kupa21.30 Bayern Münih - Borussia DortmundŞampiyonlar Ligi Play-Off22.00 PAOK - Krasnodar22.00 Midtjylland - Slavia Prag22.00 Salzburg - M. Tel Aviv

Kaynak: Demirören Haber Ajansı