3 yıldır kayıp Kader Buse'nin babası: Tek isteğim kızımın bulunması

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak 2019'daki hortumda dereye sürüklenen araçta kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'dan (20) haber alamayan ailesi, ümidini kaybetmedi. Kızının 18 Ocak'taki doğum gününde sosyal medya hesabından 'Lütfen Allah rahmet eylesin yazmayın. Benim babişim yaşıyor, gelecek' paylaşımı yapan Ahmet Acar, kızının kaybolmasının 3'üncü yılında "Tek isteğim kızımın bulunması" dedi.

Kemer'de, 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde, annesinin kullandığı aracın Ağva Deresi'ne sürüklenmesi sonucu üniversite öğrencisi Kader Buse Acar kayboldu. O günden sonra jandarma, sahil güvenlik, emniyet ekiplerince yapılan aramalarda 25 Ocak'ta Kader Buse Acar'a ait çanta ve içindeki şarj cihazı, küpe, tarak ve şal gibi malzemeler, aracın sürüklendiği derenin ıslahında, yan duvarları tutması için konulan kayaların arasında bulundu.

"Kızımız sosyal medyayı iyi kullanan, özel günleri hatırlayan biriydi. Biz kızımızın sevdiklerini yapmak, onun hatıralarını yaşatmak istiyoruz. Kızımın canları da Busemin bıraktığı izleri paylaştı. Başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin mesajı için paylaşım yapmıyoruz. Biz kızımızın yaptığı, sevdiği şeylerle yaşıyoruz. Bunun biri de sosyal medya idi. Ama baş sağlığı dileğinden paylaşım yapamıyoruz. Bizleri anlamanız dileğiyle."