3. Uluslararası Zurnazen Festivali

Muğla'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve zurna üstatlarını bir araya getiren Uluslararası Zurnazen Festivali devam ediyor.



Menteşe ilçesinde, Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'ndaki Muğla Uluslararası Zurnazen Festivali etkinliğine Muğla, Aydın, Manisa, Kars, Gaziantep, Trabzon ve Edirne illerinin yanı sıra Fransa, Azerbaycan, Makedonya, Çin, Bulgaristan ve Yunanistan'dan 18 zurna sanatçısı katıldı.



Zurna üstatları Halil Çokyürekli, Eyüp Girgin, Hayrettin Zurnacı, Oğuz Kahveci, Dursun Girgin, Hüseyin Gecer, Basri Eğriboyun, Samet Kölemen, Memik Avcı, Erman Çalgıcı, Ünal Yörük, Hasan Çakan ile Yunanistan'dan Patris Aristeidis, Bulgaristan'dan Goce Demirov, Azerbaycan'dan İdris Tagiyev, Makedonya'dan Fatmir Jashari, Çin'den Hu Meiling, Fransa'dan Enora Moice, orkestra eşliğinde Türkiye ve dünyadan bazı eserleri zurnalarıyla seslendirdi.



Sanatçıların performanslarını sergilediği festivalde bazı katılımcılar zurna ezgileri eşliğinde oynadı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla Uluslararası Zurnazen Festivali ile bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.



Festivali her yıl biraz daha genişleterek uluslararası boyuta taşıdıklarını belirten Gürün, Çin'den Fransa'ya, Azerbaycan'dan Yunanistan'a kadar birçok ülkeden zurnazenin organizasyona renk kattığını ifade etti.



Gürün, Fethiye ve Menteşe ilçelerindeki etkinlikleri tamamlanan festivalin bugün Milas ilçesindeki programla tamamlanacağını sözlerine ekledi.