Zonguldak'ta Zihinsel Engelli Torununa Cinsel İstismar İddiası

ZONGULDAK'ta, bakımını üstlendiği zihinsel engelli torunu M.S.'ye (9) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan dede Ö.S. (57) "Oğlum ile gelinim şu an ayrılar. Bu nedenle biz bakıyoruz. Torunum, 'Ne sorarsanız sorun, sorduğunuz soruyu tekrarlayarak 'Evet' cevabı verir" diyerek kendini savundu. Mahkeme heyeti, 6 aydır tutuklu olan sanığın tutuklu geçirdiği süre ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Zonguldak'ta M.S. isimli kız çocuğu, cinsel bölgesinde kaşıntı şikayetiyle dedesi Ö.S., babası ve babaannesi tarafından hastaneye götürüldü. M.S.'ye yapılan muayenede doktor, cinsel istismardan şüphelenerek ihbarda bulundu. Uzmanlar tarafından ifadesi alınan M.S. dedesinin kendisine dokunarak istismarda bulunduğunu öne sürdü. Gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden dede Ö.S. tutuklandı. Ö.S. hakkında '12 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'HASTANEYE GÖTÜRMEKLE HATA MI ETTİK'

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada sanık Ö.S. "Torunuma doğduğundan beri biz bakıyoruz. Torunum zihinsel engelli olduğu için bakıma muhtaçtı. Oğlum ile gelinim şu an ayrılar. Bu nedenle biz bakıyoruz. Torunum 'Şu kişi sana şunu yaptı mı?' diye sorulduğunda cevabı genelde 'Evet, yaptı' şeklinde verir. Ne sorarsanız sorun, sorduğunuz soruyu tekrarlayarak 'Evet' cevabı verir. Çocuğun bakımını babaannesi ben ve oğlum yaparız. Torunumun özel bakımlarını ise eşim yapar. Örneğin banyosunu temizliğini eşim yapar, eşim giyindirir. Ben ve oğlum gün içinde çalışıyoruz. İşten geldiğimiz veya evde olduğumuz zamanlarda torunum altına yaptıysa iç çamaşırlarını değiştirdiğimiz olmuştur. Özel bakımını ender olarak biz yaparız. Çocuk akşamları uykusu geldiğinde, eşime oğluma veya bana gelerek uykusunun geldiğini söyler. Biz de onu gıdıklayarak uyuturuz. Ayrıca mağdur benim torunum olduğu için kendisine sarılıp kucaklamam gayet normaldir. Cinsel amaçla yaptığım düşünülemez. Çocukta kaşıntı olduğu gerekçesiyle hastaneye götürmekle hata mı ettik? Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." diyerek kendini savundu.

'DOKTOR HATASI VAR'

?Tanık olarak dinlenilen H.T., sanığın eniştesi olduğunu ve kendisi ile birlikte 2 kızının da onun yanında büyüdüğünü ve sanığın böyle bir şey yapmayacağını düşündüğünü söyledi. Duruşmada incelenen ifade tutanaklarında M.S.'nin kendisine sorulan sorulara, soruyu tekrar ederek cevap verdiği mahkeme heyetince saptandı. Mağdur avukatı ise çocuğun mahkemede dinlenilmesini talep ederek sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme savcısı, sanığa atılı suçun vasıflarının değişebileceğini göz önüne alarak tahliyesine mütalaa etti. M.S.'nin önceki aşamalarda görüntülü olarak kayda alınmış ifadesindeki bazı zaman aralıklarını belirten sanık avukatı, "Burada gerçekten bir doktor hatası var. Oradaki uzmanın uzman olmadığını düşünüyorum. Aldığını geri yansıtan bir çocuk olduğunu anlamak lazım. Çocukta cinsel saldırı bulgusu olmadığı iddianamede yer alıyor. Suçu lehe değişme ihtimali var, tutuklukta geçen süre göz önüne alınınca tahliyesini talep ederiz. Çocuğun SGK'den hastalığına ilişkin tedavi evrakları alınsın" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ö.S.'nin tutuklulukta geçirdiği süreyi ve tutukluluğun tedbir niteliğinde olması nedeniyle tahliyesine karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.