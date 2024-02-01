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Zonguldak'ta Tofaş Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Zonguldak'ta hatalı dönüş yapan bir Tofaş otomobil, ana yolda seyreden başka bir Tofaş araçla çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Zonguldak'ta hatalı dönüş yapan Tofaş marka otomobil, ana yolda seyreden Tofaş araçla çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ankara karayolu Çaydeğirmeni mevkisinde yaşandı. K.C. idaresindeki 67 EV 506 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün hatalı dönüş yaparak tali yola girmek istediği sırada Murat S. idaresindeki 67 EZ 776 plakalı Tofaş marka araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile U.İ. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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