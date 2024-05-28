Zonguldak'ta Ticari Taksi ile Otomobil Kaza Yaptı, Kadın Sürücü Yaralandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada E.E isimli kadın sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Kozlu ilçesi sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre A.P yönetimindeki 67 T 0399 ticari taksi ile E.E yönetimindeki 67 ES 863 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Kazada E.E isimli kadın sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü E.E'ye ilk müdahaleyi yaparak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK