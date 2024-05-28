Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Ticari Taksi ile Otomobil Kaza Yaptı, Kadın Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada E.E isimli kadın sürücü yaralandı. Kaza sonucunda sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün durumu ise bilinmiyor.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada E.E isimli kadın sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Kozlu ilçesi sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre A.P yönetimindeki 67 T 0399 ticari taksi ile E.E yönetimindeki 67 ES 863 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Kazada E.E isimli kadın sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü E.E'ye ilk müdahaleyi yaparak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Kozlu Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

 Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

 15 yaşındaki kızıyla ilişkiye girmek istediğini söyleyen adamı tek yumrukla öldürdü

15 yaşındaki kızıyla ilişkiye girmek istediğini söyleyen adamı tek yumrukla öldürdü

 Sınıfı basan veliden öğretmene darp! Çocukların gözü önünde saldırdı

Sınıfı basan veliden öğretmene darp! Çocukların gözü önünde saldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title