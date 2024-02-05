Zonguldak'ta Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu

Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 bin 860 adet doldurulmuş makaron ve 15 kilogram tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Ereğli ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kdz. Ereğli Büro Amirliği Ekiplerinin Ereğli ilçesinde yaptığı operasyonda şüpheli M.A isimli şahsı yakaladı. Şüpheli M.A isimli şahıstan 7 bin 860 adet doldurulmuş makaron ve 15 kg kıyılmış tütün ele geçirdi.

Şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - ZONGULDAK